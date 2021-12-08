ОНК: открывший стрельбу в московском МФЦ признал вину в убийстве нескольких человек

Задержанный после стрельбы в многофункциональном центре (МФЦ) «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице в Москве, подтвердил, что владел оружием незаконно, а также признал вину. Об этом в среду, 8 декабря, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы, члены которой посетили задержанного в изоляторе временного содержания (ИВС) Главного управления МВД РФ по городу.

Задержанный рассказал, что посещал МФЦ, чтобы получить паспорт, но якобы сотрудники отказались ему выдать документ и потребовали надеть маску.

Как сообщили в ОНК, задержанный не верил в санитарные правила, поэтому не выполнил данное требование сотрудников центра.

«По его словам, он ранее служил в СВР (Службе внешней разведки. — Ред.), но был уволен в 2009 году в звании подполковника. При этом пенсии он, по его словам, не получал, так как имел стаж службы менее 20 лет. Он не работал и жил на сбережения», — цитирует заявление комиссии ТАСС.

В тот же день Следственный комитет России опубликовал видео допроса подозреваемого.

Сообщалось, что с работниками центра госуслуг «Рязанский» встретился мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, все сотрудники, не раздумывая, стали оказывать помощь посетителям.

Стрельба произошла в столице накануне. В результате происшествия погибли два человека, оба — сотрудники МФЦ, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали. По предварительным данным, открыл огонь 45-летний житель столицы Сергей Глазов.

По информации «Известий», злоумышленник устроил скандал после того, как его попросили надеть маску на входе. Мужчина, по словам очевидцев, вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

Уточнялось, что на месте инцидента были изъяты пистолет с маркировкой ISSCM22 Austria, магазин с тремя патронами 5×45×39, 25 патронов, два фрагмента пули, пять стреляных гильз, три газовых баллончика, металлический цилиндр с веществом коричневого цвета внутри, 12 батарей, соединенных проводами.

Нападавшего обезвредил старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия.