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Прокурор запросил сроки в 16 и 17 лет для фигурантов дела убийства Япончика

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Государственное обвинение просит приговорить двух фигурантов дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, к 16 и 17 годам колонии соответственно. Об этом в среду, 8 декабря сообщил адвокат одного из обвиняемых Сергей Голышев.

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«В ходе прений сторон попросил назначить моему подзащитному Муртази Шадании 16 лет колонии строгого режима, а второму обвиняемому — Джамбулу Джанашию — 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — цитирует его ТАСС.

В апреле соучастника по делу об убийстве Вячеслава Иванькова Каху Газзаева признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 (ч. 2) УК РФ. Он приговорен к 14 годам тюрьмы.

Суд установил, что в 2009 году Муртази Шадания, Джамбул Джанашия, Каха Газзаев, а также Нузгар Папава и Астамур Бутба были привлечены Ильей Симонией для совершения убийства Вячеслава Иванькова. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск.

По версии следствия, житель Подмосковья Симония организовал убийство Япончика и привлек для совершения преступления несколько человек. Фигуранты дела сначала следили за криминальным авторитетом, а затем незаконно приобрели снайперскую винтовку Драгунова.

Для убийства они выбрали место неподалеку от посещаемого Иваньковым ресторана. По указанию Симонии, 28 июля 2009 года исполнители преступления прибыли к ресторану и один из них выстрелил в Япончика. От полученных ранений Иваньков скончался в больнице 9 октября 2009 года.

В мае 2013 года источники «Известий» в Главном управлении уголовного розыска (ГУУР) рассказали, что осенью 2012 года спецслужбы заметили активность в противоборствующих мафиозных кланах. В итоге объединенную оппозицию возглавили влиятельные законники Джемо Микеладзе (Джемо) и Ровшан Джаниев (Ровшан Ленкоранский). По мнению приближенных Усояна, именно Ровшан стоял за убийством Иванькова.

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