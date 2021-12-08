Основные новогодние гуляния в Пскове пройдут 25 декабря и 1 января

Главные новогодние мероприятия в Пскове планируют провести на Октябрьской площади 25 декабря и 1 января. Соответствующее постановление утвердил глава администрации города Борис Елкин.

Торжества состоятся 25 декабря с 19.00 до 20.00 и 1 января 2022 года с 00.30 до 3.00. В документе отмечается, что украшение улиц завершится до 20 декабря. «Установить главную елку на Октябрьской площади и произвести ее оформление с использованием световой иллюминации к 20 декабря 2021 года. <...> Обеспечить новогоднее световое оформление города к 20 декабря 2021 года», – говорится в тексте постановления. Об этом пишет Псковская лента новостей.

Компании Петербурга решили не отказываться от новогодних корпоративов, невзирая на распространение нового «Омикрон»-штамма коронавирусной инфекции. По данным event-агентств, бизнес затягивает с принятием решений из опасений введения новых ограничений по COVID-19, однако звонки с вопросами поступают регулярно, а многие крупные рестораны на самые горячие даты — 17 и 24 декабря — были забронированы еще в августе-сентябре. Тем не менее топ-менеджеры компаний находятся в замешательстве, поскольку стоимость услуг подрядчиков в сравнении с 2019 годом увеличилась примерно на 25%.