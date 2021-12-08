Билеты на поезд «Мороз-экспресс» в Великий Устюг поступили в продажу

В продажу поступили билеты на скорый поезд «Мороз-экспресс». Он свяжет Москву с родиной Деда Мороза Великим Устюгом. Об этом рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По его словам, которые приводит ИА FlashNord, региональные власти с РЖД запустили этот поезд специально под новогодние выходные, чтобы как можно больше людей смогли побывать в гостях у главного зимнего волшебника.

Первый рейс из Москвы запланирован на 3 января. Время в пути до Великого Устюга составит 18 часов.