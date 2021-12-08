В Перу пять человек погибли при крушении военного вертолета

Поисково-спасательная группа обнаружила военный вертолет, пропавший в Перу накануне. Погибли пять человек. Об этом 8 декабря сообщает El Comercio.

Специальное подразделение ВВС, осуществлявшее поиск, рано утром в среду обнаружило воздушное судно, считавшееся пропавшим со вчерашнего дня, в регионе Лима.

«К сожалению, погибли пятеро членов экипажа вертолета», — говорится в тексте.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств и причин трагедии, передает RT.

Ранее в этот день начальник штаба обороны вооруженных сил (ВС) Индии генерал Бипин Рават и его супруга погибли при крушении вертолета в индийском штате Тамилнад, сообщает телеканал «360». Военный вертолет Ми-17В-5 разбился из-за неблагоприятных погодных условий. В местности, где упал вертолет, наблюдался сильный туман.