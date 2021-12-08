Глава делегации в Вене сообщил о риске для гражданских судов в Черном море

Из-за эсминцев военно-морских сил (ВМС) США, которые «прописались» в акватории Черного моря, возросла потенциальная угроза для гражданских судов. Об этом в среду, 8 декабря, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на заседании форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), посвященном сотрудничеству в области безопасности.

Как отметил Гаврилов, данные эсминцы оснащены противоракетными комплексами «Иджис» и крылатыми ракетами «Томагавк».

В 2021 году военные корабли Соединенных Штатов совершают маневры в Черном море в течение 413 суток, что на 15% больше срока их пребывания в акватории в прошлом году, добавил дипломат.

«3 декабря в воздушном пространстве над Черным морем лишь по счастливой случайности удалось предотвратить катастрофу, связанную со сближением самолета-разведчика США CL600 с бортом А333 авиакомпании «Аэрофлот». Какая еще опасная ситуация должна произойти, чтобы в НАТО осознали необходимость выработки конкретных шагов по предотвращению инцидентов над Черным морем?» — сказал Гаврилов, напомнив коллегам об инциденте с российским лайнером, выполнявшим рейс Тель-Авив — Москва.

Наращивание рядом стран провокационной активности в черноморском регионе под предлогом «защиты Украины» — шаг в сторону дальнейшей дестабилизации военно-политической обстановки на континенте, считает представитель РФ в Вене.

Москва считает военное столкновение в Европе недопустимым, подчеркнул дипломат. Он подкрепил данное заявление высказыванием президента РФ Владимира Путина, которое глава государства сделал в ходе онлайн-саммита с американским коллегой Джо Байденом 7 декабря.

Российский лидер указал на необходимость гарантий того, что «НАТО никогда не расширится за счет Украины, которая давно стремилась к членству».

«Пересечение этой «красной линии» будет иметь конкретные последствия», — подытожил Гаврилов.

Вместе с тем Путин сообщил 30 ноября, что РФ «испытывает определенные озабоченности» в связи с крупномасштабными учениями у границ страны. 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях РФ и Запада.

Песков добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.

Днем ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал об отмеченных Путиным «красных линиях» в разговоре с Байденом.

Сообщалось, что преобладающее место в разговоре Путина и Байдена заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договоренностей, являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования.