Спортзал сгорел в Рязани

В Рязани сгорел спортивный зал. Пожар вспыхнул в помещении на улице Грибоедова, которое находится в цоколе 10-этажного многоквартирного жилого дома.

В результате пожара, площадь которого составила 10 кв. м, пострадавших нет. Эвакуировано 20 человек. Огонь повредил спортивный инвентарь.

С огнем вели борьбу 21 сотрудник государственной противопожарной службы и восемь пожарных автомобилей, пишет РИА «7 новостей».

8 декабря сообщалось о крупном пожаре в частном доме в Пермском крае. В огне погибли двое детей 11 и 14 лет. Возбуждено уголовное дело.