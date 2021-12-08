Синоптики прогнозируют потепление после заморозков в Екатеринбурге

Синоптики прогнозируют краткосрочное повышение температуры воздуха в Екатеринбурге. В городе потеплеет до –2…–4 градусов.

По данным Уральского гидрометцентра, 9 и 10 декабря в уральской столице ожидается переменная облачность. Дневная температура достигнет –2…–4 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –10 градусов. Местами возможен небольшой снег, пишет ИА «Ура.ру».

11 декабря в регионе ожидается похолодание. Дневная температура опустится до –10 градусов, по ночам ожидается –13 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали повышение температуры в Москве на следующей неделе. Температура приблизится к климатической норме, но оттепель не ожидается.