Скважину капитально отремонтируют в Брянской области

Капитальный ремонт артезианской скважины проведут в Жирятинском районе Брянской области. Соответствующую просьбу местные жители озвучили во время личного приема губернатора Александра Богомаза.

Речь идет о скважине в селе Кульнево, которую пробурили в 1964 году. Она является источником воды для 59 домовладений, в которых проживают 135 местных жителей. Богомаз дал поручение обследовать скважину. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

По предварительным данным, стоимость проекта составит 1,1 млн рублей.

Также во время приема брянцы подняли вопрос ремонта дорог. В план ремонта на 2022 год включили улицу Маяковского в поселке Климово, которая ведет к центральной районной больнице, школе и детскому саду. Проезжую часть не приводили в порядок больше 20 лет. Также жители региона пожаловались на состояние дороги Кветунь–Витемля.