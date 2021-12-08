В Подмосковье более 90% жителей многоквартирных домов разделяют отходы

В Подмосковье прижилась культура разделения отходов. Об этом министр ЖКХ региона Антон Велиховский заявил в среду, 8 декабря, во время ежегодного форума «Управдом» в Ленинском городском округе.

По его словам, мусор разделяют более 90% жителей многоквартирных домов. В Московской области продолжается внедрение современных технологий переработки отходов, добавил Велиховский.

«Мы видим, что культура разделения отходов прижилась у населения. Более 90% жителей разделяют отходы в многоквартирных домах», — цитирует министра телеканал «360».

Велиховский подчеркнул, что активная работа в этом направлении продолжится. Он отметил, что с ростом востребованности вторичного сырья будет расти и степень разделения мусора.

Ранее, 6 сентября, губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил востребованность экопунктов для раздельного сбора мусора в школах и торговых центрах.

Установка экопунктов в Подмосковье продолжится. В учебных заведениях установят еще около 50 таких пунктов, также их разместят на заправках, в парках и торговых сетях. До конца года в общей сложности установят порядка 900 экопунктов.