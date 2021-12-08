Минэк расширит число получателей льготных кредитов

Минэк скорректирует программу льготного кредитования МСП № 1764, установив для банков целевые значения по количественному охвату компаний. Об этом «Известиям» сообщила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

«Теперь банки, включенные в программу 1764, будут выдавать льготные кредиты, ориентируясь не только на установленные нацпроектом объемы выдачи, но на количество компаний, фактически охваченных поддержкой», — заявила она.

По словам замминистра, новые правила позволят увеличить доступность, количественный охват и адресность поддержки МСП.

Корректировки в программе 1764 также обяжут банки обеспечивать широкое информирование всех заемщиков об условиях льготных программ на главных страницах своих сайтов, через push-уведомления и другие каналы, а кроме того, ограничат навязывание дополнительных услуг при доступе к государственным мерам поддержки.

Татьяна Илюшникова также сообщила, что теперь банки будут отслеживать соответствие заемщика критериям программы на протяжении всего срока кредитования, а не только проверять его в момент обращения в банк.

«Если заемщик перестает соответствовать требованиям, например, теряет статус МСП или налогового резидента РФ, банкротится или на 25% состоит в крупной холдинговой структуре, то он будет исключен из программы», — пояснила замминистра.