Железноводску выделят 75 млн рублей на «умные» остановки

В Железноводске вместо старых остановок появятся «смарт-платформы». На их установку город-курорт получил федеральный грант в размере 75 млн рублей, выиграв в конкурсе, проводимом Минстроем России.

На экране остановки, оборудованной по технологии Smart City, пассажиры смогут увидеть всю актуальную информацию о движении транспорта, а также расписание автобусов.

По словам и.о. главы города Евгения Бакулина, внедряемая цифровая платформа уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент информационного взаимодействия между жителями, туристами и городскими властями.

При этом в администрации не уточнили, сколько таких «умных» остановок появится в Железноводске, отмечает NewsTracker.

Ранее сообщалось, что в Железноводске собираются оценить запасы подземных минеральных вод. В ближайшее время будет выбрана компания, которая займется исследованиями. Эти работы станут первыми подобными в современной истории России. Их оценивают в сумму, превышающую 46 млн рублей.