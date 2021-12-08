Ледовые катки начали заливать на набережной в Тюмени

Сотрудники «Тюменьгормоста» начали заливать ледовые катки на набережной в Тюмени. Площадь одной из крупнейших площадок составит 2 тыс. кв. м.

Лед заливают в несколько слоев, толщина покрытия составит не меньше 25 см. На данный момент рабочие подготовили лед толщиной 17 см, уточняет портал «Наш город».

На Масловском взвозе планируют залить овальный каток площадью 1,8 тыс. кв. м. Там же установят новогоднюю елку и горки.

Основные работы ведутся ночью, когда устанавливается более низкая температура. В дневные часы покрытие выравнивает ледозаливочная машина.

При благоприятных погодных условиях открытие ледовых площадок состоится в середине декабря.