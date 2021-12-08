Следователи в Башкирии проверят жалобы сирот на жилье плохого качества

В Баймакском районе Башкирии детям-сиротам выдали жилье в ненадлежащем состоянии. Они опубликовали обращение в социальных сетях. По информации СКР по республике, организована проверка по данному факту.

Следователи в ближайшее время начнут опрашивать заявителей, сотрудников и руководство районной администрации. Также правоохранителям необходимо изучить документацию и провести осмотр некачественного жилья, передает «МедиаКорСеть». После проверки будет назначено процессуальное решение.

В ноябре сообщалось, что дом для детей-сирот в городе Новопавловске Ставропольского края начал плесневеть, жильцы жалуются на сырость и осыпающуюся штукатурку. Сироты получили ключи в декабре 2018 года. Электрическая система отопления в квартирах оказалась неэффективной и дорогостоящей. Зимой ежемесячные платежи за коммуналку превышают 10 тыс. рублей.