Прямой эфир
Мир
Новый канцлер ФРГ Шольц прокомментировал обострение ситуации вокруг Украины
Наука
Японские туристы и космонавт из России открыли люки и перешли на МКС
Авто
ГИБДД опубликовала новогоднюю памятку со штрафами для водителей
Мир
Самую большую рождественскую ель в мире зажгли в Италии
Мир
Путин назвал последствия возможного вступления Украины в НАТО
Общество
Собянин встретился с сотрудниками подвергшегося нападению МФЦ
Экономика
В Молдавии заявили о ежедневных переводах денег «Газпрому» в счет долга
Общество
Верховный суд России разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото
Мир
Байден заявил об отсутствии намерений США применять силу против России
Политика
Шушкевич раскрыл подробности принятия решения о роспуске СССР

Следователи в Башкирии проверят жалобы сирот на жилье плохого качества

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Баймакском районе Башкирии детям-сиротам выдали жилье в ненадлежащем состоянии. Они опубликовали обращение в социальных сетях. По информации СКР по республике, организована проверка по данному факту.

Следователи в ближайшее время начнут опрашивать заявителей, сотрудников и руководство районной администрации. Также правоохранителям необходимо изучить документацию и провести осмотр некачественного жилья, передает «МедиаКорСеть». После проверки будет назначено процессуальное решение.

В ноябре сообщалось, что дом для детей-сирот в городе Новопавловске Ставропольского края начал плесневеть, жильцы жалуются на сырость и осыпающуюся штукатурку. Сироты получили ключи в декабре 2018 года. Электрическая система отопления в квартирах оказалась неэффективной и дорогостоящей. Зимой ежемесячные платежи за коммуналку превышают 10 тыс. рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021