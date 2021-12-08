Реконструкцию Ленинградского моста в Омске оценили в 1,8 млрд рублей

Власти Омска планируют начать реконструкцию Ленинградского моста в 2023 году. Стоимость проекта оценили в 1,8 млрд рублей.

Подрядчиком предварительно подготовлен сметный расчет для прохождения государственной экспертизы. Предполагается, что ремонт будет проходить при поддержке регионального и федерального бюджетов. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

Директор департамента строительства Александр Мякинин уточнил, что во время ремонта пройдут работы по разборке покрытия, усилению конструкций пролетов, обустройству тротуаров и коммуникаций. В последние годы на Ленинградском мосту проводился ремонт деформационных швов.

На текущий момент сооружение соответствует требованиям безопасности и не считается аварийным.