Порядка 361 млн рублей получит Орловская область на здравоохранение

Российским регионам выделят дополнительно из резервного фонда 89 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием бесплатной медицинской помощи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Орловской области на эти цели предусмотрено 360,9 млн рублей. Благодаря этой поддержке удастся сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии коронавирусу, в том числе на финансовой помощи стационарам, отмечает InfoOrel.ru.

Летом на эти цели регионам уже выделяли 110 млрд рублей, а в октябре — еще 56 млрд рублей. В правительстве полагают, что дополнительное финансирование поможет повысить запас прочности систем здравоохранения при борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не сокращая при этом расходы на плановую медицинскую помощь.