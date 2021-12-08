Актер рассказал о задержании открывшего стрельбу в московском МФЦ

Актер Илья Артамонов, оказавшийся накануне в МФЦ «Рязанский» во время вооруженного нападения, рассказал в среду, 8 декабря, о старшем лейтенанте Георгии Домолаеве, который задержал стрелявшего.

По словам очевидца происшествия, сотрудник МВД еще до нападения произвел на него благоприятное впечатление.

«Мы с ним целый день контактировали, он очень приятный сотрудник, мы с ним нормально общались, очень вежливо со мной обращался», — сказал артист в беседе с телеканалом «Звезда».

Артамонов покинул МФЦ после того, как в здании прозвучала сигнализация и звуки выстрелов. Сначала он подумал, что в здании начался пожар из-за взрыва газового баллона. Но затем он увидел женщину с окровавленной рукой и понял, что произошло нападение, сообщает телеканал «360». Домолаева, пытавшегося остановить преступника, актер увидел, уже когда вышел из здания МФЦ.

«Я видел, что мужчина пытается вытащить что-то из-за пояса. Домолаев кричал, что это пистолет. Я думал — надо либо убегать, либо нападать. Ведь если он пистолет достанет, то застрелены будут все. И я решил рвануть вперед. Домолаев начал заводить его руки за спину, я придавил шею мужчины коленом. Я считаю, что Домолаев большой молодец, он первым пошел на мужчину — без оружия хотел защитить людей от вооруженного психа», — рассказал Артамонов.

Артист признался в беседе с РЕН ТВ, что ему было страшно за свою жизнь, но всё же злоумышленника удалось скрутить и нейтрализовать. Он добавил, что мужчина прекратил оказывать сопротивление, когда сотрудник полиции отобрал у него оружие и обездвижил.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин встретился с сотрудниками центра госуслуг на юго-востоке города, где накануне мужчина устроил стрельбу. Он отметил, что все сотрудники, не раздумывая, стали оказывать помощь посетителям, а задержавший злоумышленника полицейский Георгий Домолаев бросился останавливать стрелявшего, будучи сам безоружным.

Стрельба произошла 7 декабря. В результате происшествия погибли два человека, оба — сотрудники МФЦ, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали. Врачи успешно прооперировали девочку.

По информации «Известий», злоумышленник устроил скандал, после того как его попросили надеть маску на входе. Мужчина, по словам очевидцев, вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

С собой у злоумышленника было около 3 млн рублей. Также известно, что на месте инцидента были изъяты пистолет с маркировкой ISSCM22 Austria, магазин с тремя патронами 5×45×39, 25 патронов, два фрагмента пули, пять стреляных гильз, три газовых баллончика, металлический цилиндр с веществом коричневого цвета внутри, 12 батарей, соединенных проводами.

Стрелявшего обезвредил старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, задержан 45-летний житель Москвы. Предварительно это Сергей Глазов.

Мать мужчины 7 декабря рассказала, что не знает причин, по которым ее сын открыл стрельбу. По ее словам, сын всегда хорошо учился, прошел военную службу, ездил в командировки в разные страны и вышел на военную пенсию.

8 декабря Следственный комитет России опубликовал видео допроса стрелявшего, передает НСН. Он признал свою вину.