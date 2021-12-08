Двое детей погибли при пожаре в Пермском крае

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели детей 11 и 14 лет в частном доме в Пермском крае. Уголовное дело возбуждено по ст. 109 Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Возгорание произошло ночью 8 декабря в поселке Притыка Оханского района. Из горящего дома удалось выбраться женщине с ребенком, они были госпитализированы с отравлением угарным газом. Тела двух подростков без следов насильственной смерти обнаружены на месте пожара. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

Огонь охватил площадь 54 кв. м. В ликвидации горения участвовали 20 человек и девять единиц техники. Причины возгорания установят эксперты.

5 декабря пожар произошел в частном доме в поселке Новоназимово в Красноярском крае. В здании проживала семья с тремя детьми, двое детей погибли. Пожар начался после того, как мать детей затопила печь.