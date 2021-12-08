Школам Красноярского края передали ключи от 125 новых автобусов

Губернатор Красноярского края Александр Усс передал 40 муниципальным образованиям 125 новых школьных автобусов. Церемония состоялась во вторник, 7 декабря, сообщает региональная администрация.

Более 20 тыс. наших ребятишек ездят в школу транспортом, поэтому мы стараемся сделать всё возможное, чтобы их путь в школу и домой был комфортным и безопасным. Сегодня мы вручили беспрецедентно большое количество автобусов — 125 единиц», — рассказал глава региона.

Краевой центр получил шесть автобусов марки «ПАЗ». Остальные машины распределили между школами 40 муниципальных образований, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

По словам главы Краснодара Сергея Еремина, новый транспорт поможет организовать дополнительные маршруты. До школ безопасно смогут добираться дети из микрорайона Тихие Зори и учащиеся школы на улице Глинки, которая сейчас закрыта из-за аварийного состояния. Власти города намерены приобрести еще четыре автобуса.

В конце ноября 110 школьных автобусов, приобретенных на федеральные средства, поступили в Удмуртию. Среди них 71 автомобиль марки «ПАЗ», остальные — «ГАЗы» и «УАЗы».