Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем чтении поправки в закон «О полиции», в разработке которого участвовал комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. С 8 декабря правоохранители получили право, в частности, проникать в жилье россиян при наличии ряда оснований, которые теперь предусмотрены законодательством.

Кроме того, сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) смогут получить доступ на земельные участки и территории для задержания подозреваемых.

Также МВД получило право в ряде случаев вскрывать транспортные средства, принадлежащие россиянам. Полицейские могут проникать внутрь автомобилей для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности, при угрозе теракта, ЧС и массовых беспорядках. Вдобавок парламентарии разрешили сотрудникам МВД представляться задержанным после того, как они предотвратят совершение противоправных действий.

Если ведомство усмотрело признаки «сокрытия предметов хищения», то полиция может досмотреть транспорт гражданина и его личные вещи, рассказала «Газета.Ru». Издание пояснило, что ранее досмотр осуществлялся лишь в случае, если полиция считала, что у россиянина могут быть при себе запрещенные вещества, наркотики или оружие.

При этом правоохранительные органе не вправе использовать огнестрельное оружие, если действия гражданина, по их мнению, можно расценить как угрозу нападения. Данную поправку Госдума отклонила во втором чтении.

Уточняется, что в законопроект не вошли положения, которые отменяли ответственность полиции за ущерб при вскрытии автомобилей граждан.

Исключение из редакции законопроекта нормы о том, что полицейские не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении, является правильным, рассказал «Известиям» 17 ноября адвокат Константин Кудряшов. Количество преступлений при принятии данной поправки могло возрасти, подчеркнул он.

По словам адвоката Елены Пономаревой, законопроект, расширяющий полномочия полиции в части вскрытия транспортных средств, не нарушает права граждан в чистом виде.

Поправки в закон «О полиции» были внесены правительством в Госдуму в мае 2020 года и приняты в первом чтении в декабре того же года.