Путин назвал переговоры с Байденом открытыми и конструктивными

Переговоры с президентом США Джо Байденом были конструктивными, предметными и открытыми. Об этом 8 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

«Говорили достаточно долго, подробно по всем этим темам, более двух часов. Хочу еще раз подчеркнуть, беседа была открытой и предметной, я бы сказал, конструктивной. Во всяком случае, я надеюсь, что так оценивает результаты нашей встречи и американская сторона», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Переговоры Путина и Байдена прошли в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи накануне. Общение глав государств длилось два часа.

В Кремле заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер. Лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, международную повестку, а также договорились продолжать диалог между странами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» указал на то, что после переговоров говорить об потеплении в отношениях России и США пока не приходится. Вместе с тем он отметил, что лидеры условились назначить доверенных представителей по стратегическим вопросам безопасности в Европе.

Байден обратил внимание на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшего ухудшения обстановки. Он также призвал к деэскалации ситуации. При этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров заявил о наличии у Украины «конструктивных идей» по дипломатии с РФ.

Со своей стороны президент России подчеркнул недопустимость перекладывания ответственности за происходящее на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позитивно оценивает переговоры президентов США и России. Он уточнил, что более детально готов обсуждать данную тему после беседы с главой Белого дома.