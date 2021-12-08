Ученые рассчитывают найти более 1 млн артефактов в пригороде Херсонеса

В ходе раскопок на территории Южного пригорода Херсонеса в Севастополе ученым удалось найти более 570 тыс. артефактов. Они датированы разными эпохами и принадлежат разным культурам.

О ходе работ рассказал научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, начальник экспедиции Сергей Соловьев. По его словам, которые приводит ИА «Крыминформ», в процессе раскопок открыто более 100 археологических раскопок. Все они рекомендованы к музеефицированию.

Археологи обнаружили в том числе святилище герою — героон и толос — погребальное круглое сооружение с саркофагом. Найдены целая серия склепов римского времени, средних веков, раннего христианства, святилища-бассейны, возможно, купели для ранних христиан.

80 тыс. находок поступят в фонды музея-заповедника «Херсонес Таврический». Раскопки не завершены. Эксперт не исключил, что количество находок приблизится к 1 млн.

В сентябре в могильнике Опушки в Крыму археологи нашли редчайшую коллекцию золотых и серебряных украшений III века. Ювелирные изделия принадлежали высокопоставленным аланам. Украшения выполнены в сердоликовом стиле.