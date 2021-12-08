Самарский пенсионер лишился 1,5 млн рублей из-за мошенника

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в отношении пенсионера 1937 года рождения в Самаре. Пожилой мужчина лишился 1,5 млн рублей.

По словам потерпевшего, в конце ноября ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником пенсионного фонда. Он рассказал, что мужчине якобы положены некие компенсационные выплаты. Для получения средств пенсионеру якобы необходимо перечислить деньги на определенный счет, чтобы в дальнейшем накопления были увеличены. Об этом пишет НИА «Самара».

Самарец снял деньги в банке и перевел их с помощью терминалов на указанный расчетный счет. После этого мошенник перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что при возникновении вопросов по поводу пенсий или социальных выплат необходимо обращаться в Пенсионный фонд по телефонам горячей линии.