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С фото мэра Ростова-на-Дону исчезли дорогие часы

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Журналисты обратили внимание на исчезновение дорогих часов с фотографии главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. Пресс-секретарь ростовского мэра Мария Петрова пояснила, что аксессуар убрали со снимков, чтобы не привлекать лишнее внимание.

В конце прошлого месяца Логвиненко провел рабочую встречу с коллегами из регионов, по завершении которой на своей странице в Instagram представил фотоотчет. При этом на снимках со встречи, опубликованных на других ресурсах, видно, что на руке градоначальника надеты брендовые часы, в то время как на фотографиях в Instagram они отсутствуют.

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В администрации Ростова-на-Дону агентству подтвердили, что дорогое украшение с фото действительно убрали.

«Встреча проходила в субботу, выходной день, и фотографии мэр разместил в своем личном аккаунте. Не секрет, что он может позволить себе дорогие аксессуары, но он не считает нужным привлекать к ним внимание, как не делает этого в повседневной жизни. Чаще всего он старается использовать их на выходных в кругу друзей или во время частных поездок», — сказала Петрова «РИА Новости».

Вместе с тем пресс-секретарь отметила, что Логвиненко своевременно декларирует свои доходы, а возможность купить себе дорогие часы имел еще до вступления в должность главы ростовской администрации.

В конце мая стало известно, что партия «Коммунисты России» предложила проверять фото кандидатов на подлинность. В политсиле подчеркнули, что необходимо проверять достоверность данных кандидатов об их возрасте, а также следить за снимками, которые те используют в агитации, чтобы не допускать обмана избирателей касательно их возраста, внешности и способностей.

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