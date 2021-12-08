На строительство Восточного обхода Астрахани направили 1,4 млрд рублей

Астрахань получит дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 1,4 млрд рублей на строительство Восточного обхода. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

На продолжение строительства в 2022 году будет направлено 500 млн рублей, в 2023 году — еще 935 млн рублей. Об этом сообщает «Астрахань 24». В 2021 году регион получил из резервного фонда правительства РФ 22 млн рублей.

Строительство обхода было приостановлено в 2021 году. На текущий момент выбран подрядчик, который должен построить дорогу протяженностью 7,6 км на участке от дороги «Астрахань — Зеленга» до дороги «Астрахань — Камызяк», а также построить мост через реку Царев.

Ввод обхода в эксплуатацию позволит исключить транзитный проезд транспорта через Астрахань и обеспечит транспортную связь Володарского, Приволжского и Камызякского районов.