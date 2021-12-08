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Самолет экстренно сел в Воронеже из-за кровотечения у пассажирки

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Вылетевший из Санкт-Петербурга в Симферополь самолет совершил вынужденную посадку в Воронеже. Об этом сообщает в среду, 8 декабря, телеканал РЕН ТВ.

Очевидцы рассказали, что причиной изменения курса воздушного судна стало ухудшение самочувствия одной из пассажирок. По предварительным данным, у женщины разошлись послеоперационные швы и началось кровотечение.

Ранее, в конце ноября, самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Наманган (Узбекистан), приземлился в Нижнем Новгороде из-за начавшихся у пассажирки родов. В региональном минздраве уточнили, что новорожденного после того, как к женщине прибыла машина скорой помощи, доставили из аэропорта в областной перинатальный центр. Вес ребенка при рождении составил 3,45 кг.

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