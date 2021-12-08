Синоптики пообещали морозы до -17 градусов в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что потепление до оттепели в Москве пока ждать не приходится, а повышение температуры ожидается только на следующей неделе, пишет «РИА Новости» в среду, 8 декабря.

Позднякова уточнила, что температура приблизится к климатической норме. В выходные, по словам Поздняковой, атмосферное давление будет на 10 единиц выше климатической нормы, пишет НСН.

Между тем, сообщили в центре «Фобос», к вечеру среды, 8 декабря, столбики термометров опустятся до –9 градусов. В ночь на четверг, 9 декабря, температура упадет до –10 градусов, а в пятницу, 10 декабря, мороз усилится до –17 градусов в Москве и до –20 градусов по области.

Ранее 8 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей четырех российских регионов о приближении аномальных холодов. По его словам, Архангельская и Магаданская области, Карелия и Чукотка окажутся в эпицентре аномального холода до конца рабочей недели, пишет сайт kp.ru. До конца рабочей недели там температура будет ниже нормы на 7–11 градусов. В Архангельской области прогнозируется –20…–21 градус, в Карелии — –18…–23 градуса мороза, пишет «Москва 24». В Магаданской области прогнозируется –48...–49 градусов, уточняет REGNUM.