XII Конгресс индустрии детских товаров пройдет 15–17 декабря

Представители российского и международного рынка детских товаров, отраслевые эксперты и организации встретятся на XII Конгрессе индустрии детских товаров «Устойчивое развитие в интересах детства», который пройдет в Москве 15–17 декабря при поддержке Минпромторга России и Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ). Мероприятия деловой программы проходят в ЦВК «Экспоцентр» (павильон № 2, Синий зал). Участие в XII Конгрессе индустрии детских товаров бесплатное.

На конгресс приглашены руководители компаний, которые занимаются производством и дистрибуцией товаров для детей, медиапродукции, представители электронной торговли, маркетплейсов, правообладатели детских брендов.

Участники из любой точки России и мира также могут присоединиться к конгрессу — большая часть программы доступна в гибридном формате фиджитал — онлайн и офлайн, организованы очные и дистанционные сессии, а часть мероприятий будет транслироваться только онлайн.

К участию в дискуссии приглашены руководители компаний «Детский мир», «Просвещение», «Весна», «Союзмультфильм», «Шупет», «СберМегаМаркет», «Яндекс.Маркет», Wildberries, OZON, ALIExpress, IKEA, LEGO, Mattel, Сбербанк, Газпромбанк, «Сибур», «Ин-Лаб», DELOITTE и многие другие.

В деловой программе примут участие представители Минпромторга России, Государственной думы, Совета Федерации, Минэкономразвития, Минприроды, Роспотребнадзора, Росстандарта, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы, органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

В течение двух дней участники конгресса обсудят самые актуальные вопросы отрасли — итоги и перспективы индустрии детских товаров, государственную поддержку отечественных производителей и участие их продукции в перечнях национальных проектов и государственных программ, финансовые инструменты для развития среднего и малого бизнеса, развитие партнерства производителей с научными институтами, новые идеи и технологии промышленного производства.

Отдельные проектные сессии будут посвящены работе правообладателей с маркетплейсами, противодействию контрафакту, созданию собственных торговых марок, вопросам цифровой маркировки, стандартизации, оценки перемещения детских товаров через таможенную границу Таможенного союза.

Ежедневно в режиме онлайн лидеры и эксперты обсудят лучшие практики региональной промышленности в интересах детства, а также поддержку российских экспортеров за рубежом. На связь выйдут руководители производственных компаний и органов государственной власти из российских регионов. Состоятся прямые включения зарубежных торговых представительств Российской Федерации с участием бизнеса в сфере торговли, выставочной деятельности и специализированной прессы Германии и Индии.

Основные вопросы безопасности товаров и услуг для детей будут подняты во время пленарной сессии «Безопасность детства: запрос потребителей на новое качество». В дискуссии примут участие представители министерств и ведомств в сфере технического регулирования детских товаров, стандартизации и подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям безопасности, эксперты в сфере проведения научных исследований, испытаний и сертификации детских товаров, а также участники индустрии детских товаров.

В рамках работы конгресса 16 декабря пройдет заседание Межгосударственного технического комитета по стандартизации «Игрушки и товары для детства». Профильный комитет по стандартизации, членами которого стали шесть стран СНГ, был создан по инициативе российской стороны. 16 декабря состоится презентация справочника для специалистов отрасли по сертификации «Навигатор ИДТ: Безопасность детства».

Вопросам экологии производства, утилизации и ответственности производителей будет посвящена сессия «Зеленая промышленность»: векторы развития, ответственность производителя и источники финансирования индустрии замкнутого цикла».

Завершится XII Конгресс индустрии детских товаров «Устойчивое развитие в интересах детства» 17 декабря. На заседании Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей «Индустрия детских товаров: состояние, проблемы, перспективы развития» обсудят основные вопросы отраслевой повестки.

Подробная информация о мероприятии и регистрация представлены на сайте XII Конгресса индустрии детских товаров.