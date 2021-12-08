Эксперт ВОЗ отметил важность вакцинации в условиях пандемии

Эксперт группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков прокомментировал в среду, 8 декабря, ситуацию с коронавирусом, а также появление новых штаммов.

«Если бы все люди пошли и вакцинировались, то у нас вообще этих проблем не было бы», — сказал он в беседе с RT.

По словам эксперта, изменение является естественным свойством вируса. «Чем больше он гуляет по популяции, тем больше он изменяется», — отметил Дедков.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры по стимуляции граждан к вакцинации от коронавируса должны быть в рамках здравого смысла, передает НСН. При этом он подчеркнул, что нужно обязательно продолжать убеждать граждан вакцинироваться.

7 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России на данный момент привиты более 72 млн граждан, а 65 млн прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

3 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова указала на то, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране составляет 53,7%.

16 ноября Минздрав РФ предложил установить медицинским работникам выплату за каждого прошедшего вакцинацию от COVID-19. Отмечалось, что данное предложение разработано в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в проведении вакцинации взрослого населения.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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