ОНК: открывший стрельбу в московском МФЦ признал вину в убийстве нескольких человек

Задержанный за стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы Сергей Глазов признал вину и подтвердил, что владел оружием нелегально. Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, члены которой посетили задержанного в изоляторе.

«Глазов подтвердил, что вину признает и что разрешения на оружие, из которого он стрелял, не имел. По его словам, он ранее служил в СВР (Службе внешней разведки. — Ред.), но был уволен в 2009 году в звании подполковника. При этом пенсии он, по его словам, не получал, так как имел стаж службы менее 20 лет. Он не работал и жил на сбережения», — цитирует заявление комиссии ТАСС.

По словам задержанного, накануне он пришел получать паспорт, а ему фактически отказали в выдаче и стали требовать надеть маску.

«Он отказался это сделать, так как не верит в санитарные правила», — добавили общественники.

Ранее 8 декабря Следственный комитет России опубликовал видео допроса стрелявшего.

Кроме того, с работниками центра госуслуг «Рязанский» встретился мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что все сотрудники, не раздумывая, стали оказывать помощь посетителям.

Стрельба произошла в МФЦ «Рязанский» накануне. В результате происшествия погибли два человека, оба — сотрудники МФЦ, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали. Врачи успешно прооперировали девочку.

По информации «Известий», злоумышленник устроил скандал после того, как его попросили надеть маску на входе. Мужчина, по словам очевидцев, вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

Известно, что на месте инцидента были изъяты пистолет с маркировкой ISSCM22 Austria, магазин с тремя патронами 5×45×39, 25 патронов, два фрагмента пули, пять стреляных гильз, три газовых баллончика, металлический цилиндр с веществом коричневого цвета внутри, 12 батарей, соединенных проводами.

Стрелявшего обезвредил старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия.

Мать мужчины 7 декабря рассказала, что не знает причин, по которым ее сын открыл стрельбу. По ее словам, сын всегда хорошо учился, прошел военную службу, ездил в командировки в разные страны и вышел на военную пенсию.