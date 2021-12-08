Сельский кинотеатр модернизировали в Тамбовской области

В Тамбовской области модернизировали третий сельский кинотеатр. В залах установили современное оборудование для просмотре премьерных фильмов.

Кинотеатр «Дружба» открылся в селе Петровское Петровского района. На его модернизацию Фонд кино потратил 5 млн рублей. В кинотеатре установили большой экран, лазерный кинопроектор, акустический комплекс, а также систему для 3D-показа. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Зрительный зал рассчитан на 199 мест. Премьерные показы будут проводиться одновременно с крупными городами.

По словам врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова, это третий сельский кинозал, открытый в 2021 году. Еще два кинотеатра откроют в ближайшее время в Ржаксинском и Мичуринском районах.