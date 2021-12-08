Останки красноармейца передали из Калуги во Владимирскую область

В Калуге 8 декабря состоялась торжественная церемония передачи останков красноармейца, погибшего в 1942 году, для захоронения на его родине, во Владимирской области.

Останки бойца 4-го воздушно-десантного корпуса Виктора Кудалева нашли в этом году в рамках «Вахты памяти» в Мосальском районе Калужской области. Личность красноармейца установили по медальону. Ему было 20 лет.

Представитель губернатора Владимирской области Сергей Полузин, участвовавший в церемонии, сказал, что, «...пока мы помним погибших бойцов и описываем их подвиг, никогда чужая идеология не проникнет в наши сердца».

Похоронят десантника 9 декабря в Вязниках Владимирской области. В церемонии захоронения примет участие делегация от Калужской области, пишет газета «Весть».