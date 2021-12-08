Эксперт оценил итоги «Премии Рунета – 2021»

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев в беседе с «Известиями» оценил итоги «Премии Рунета – 2021». Торжественная церемония вручения наград состоялась накануне, 7 декабря, на площадке кинотеатра «Художественный» в Москве.

Большинство призов досталось общефедеральным цифровым проектам, реализованным на базе волонтерских инициатив, поддержанных государством. Награды вручили в девяти основных и четырех специальных номинациях, а также в народном голосовании в категориях «Кто», «Что» и «Где».

«Конечно, было весьма интересно. Все номинанты в рамках общей премии, лауреаты, были, на мой взгляд, достойны. Особенно интересным показался выбор искусственного интеллекта и также какой алгоритм был использован в искусственном интеллекте при совершении этого выбора. Достаточно необычная процедура для выбора победителя с учетом того, что раньше, мне кажется, она не применялась», — сказал Журавлев, отметив важность того, что премия поддержала многие благотворительные проекты.

Говоря о премии «Цифровой юрист года», вручавшейся в рамках «Премии Рунета», эксперт указал на необходимость развивать это направление, поскольку сегодня идет процесс глобальной цифровизации и автоматизируются практически все процессы.

«Порой автоматизация приводит не совсем к тем возможно результатам, которые необходимы и даже имеет место там ущемление прав бизнеса и граждан. Поэтому особенно важно чтобы в нашей стране отмечали заслуги тех юристов, которые вносят значительный вклад в развитие регулирования этой отрасли, ее правоприменительной практики, ну и соответственно работе, как с бизнесом, так и с гражданами, государством», — заключил он.

Журавлев добавил, что сегодня достаточно остро ощущается нехватка как непосредственно IT-специалистов, так и кадров, которые обеспечивают их работу, то есть IT-юристов.

«В этом плане очень важно, чтобы была поддержка таких специалистов, чтобы они видели, что их работа не остается незамеченной. И что их вклад достаточно серьезен и ощутим и отрасль это видит и благодарна за то, что они делают. Потому что если не стимулировать эту отрасль, то очень большой пласт работы останется незамеченным, поэтому за счет таких премий, мне кажется, в том числе приходит и рост, и желание влиться в профессию разного рода юристов, те корье сейчас выбирают свой путь, которые учатся, а также тех, которые сегодня там, например, занимаются, задействованы в одной отрасли права и, возможно, хотят прейти в другую», — резюмировал эксперт.

«Премия Рунета» — ежегодная награда лучшим компаниям, проектам и приложениям русскоязычного интернета. Главным нововведением в этом году стало то, что одного из победителей в каждой из основных и спецноминаций определил искусственный интеллект.