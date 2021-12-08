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Космонавт Кикина совершит полет на американском корабле Crew Dragon в 2022 году

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На американском корабле Crew Dragon в 2022 году полетит единственная женщина — космонавт России Анна Кикина. Об этом 8 декабря сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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«Мы исходим из того, что наш космонавт Кикина осуществит в 2022 году свой первый полет, и мы думаем, что она осуществит его на корабле Crew Dragon», — сказал он на пресс-конференции после стыковки корабля «Союз МС-20» с МКС.

Рогозин добавил, что соответствующее решение уже принято. На российском корабле, в свою очередь, полетит американский астронавт.

Анна Кикина — единственная женщина среди 29 космонавтов в отряде «Роскосмоса».

26 сентября сообщалось, что Кикина может установить рекорд пребывания в космосе в 2023 году среди россиянок-космонавтов.

Пока что национальный женский рекорд пребывания в космосе принадлежит Елене Кондаковой: она совершила два полета на орбитальной станции «Мир» суммарной длительностью 178 дней. Мировой рекорд принадлежит американке Пегги Уитсон, которая провела на МКС три экспедиции, или 666 дней.

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