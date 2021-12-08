Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции

Госдума на заседании 8 декабря поддержала в третьем, окончательном чтении законопроект о расширении полномочий полиции, устанавливающий в том числе перечень оснований, по которым полицейские смогут вскрывать автомобили.

Теперь стражи порядка смогут проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания. Кроме того, они получат разрешение оцеплять жилые помещения и территории, тогда как ранее это было возможно только на участках местности. При этом полицейские смогут представляться задержанному уже после прекращения ими противоправных действий.

Вместе с тем закон «О полиции» дополняется пунктом «Вскрытие транспортного средства». В соответствии с поправками сотрудники правопорядка могут вскрыть машину, если этого требует обеспечение безопасности граждан. Также условием для вскрытия является необходимость задержания и угроза теракта.

Кроме того, документ регламентирует, что полицейские могут проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта не только при потенциальном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при признаках «сокрытия предметов хищения», дополняет «Газета.Ru».

Во втором чтении из закона исключили несколько положений, например о праве полицейского применить огнестрельное оружие в случае совершения задерживаемым действий, которые можно расценить как угрозу нападения.

Также из документа изъяли пункты, отменяющие ответственность правоохранителей за действия, совершенные при исполнении, если они проводились обоснованно и в установленном законодательством порядке. Норму об отсутствии ответственности за вред, причиненный при вскрытии транспортного средства, также убрали из документа.

17 ноября адвокат Константин Кудряшов заявил «Известиям», что исключение из редакции законопроекта нормы о том, что полицейские не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении, является правильным. По его словам, в случае ее принятия совершаемых в стране преступлений могло стать больше.

В мае прошлого года адвокат Елена Пономарева указала на то, что законопроект, расширяющий полномочия полиции в части вскрытия транспортных средств, не нарушает права граждан в чистом виде.

Поправки в закон «О полиции» были внесены правительством в Госдуму в мае 2020 года и приняты в первом чтении в декабре того же года.