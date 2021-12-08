Прямой эфир
Общество
Росавиация рекомендовала запретить полеты при наличии на самолетах снега
Общество
Google назвал причину блокировки YouTube-канала Шукшиной
Авто
ГИБДД опубликовала новогоднюю памятку со штрафами для водителей
Мир
Самую большую рождественскую ель в мире зажгли в Италии
Мир
Путин назвал последствия возможного вступления Украины в НАТО
Общество
Собянин встретился с сотрудниками подвергшегося нападению МФЦ
Экономика
В Молдавии заявили о ежедневных переводах денег «Газпрому» в счет долга
Общество
Верховный суд России разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото
Мир
Байден объявил о намерении изучить вопрос о гарантиях безопасности РФ
Политика
Шушкевич раскрыл подробности принятия решения о роспуске СССР

Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума на заседании 8 декабря поддержала в третьем, окончательном чтении законопроект о расширении полномочий полиции, устанавливающий в том числе перечень оснований, по которым полицейские смогут вскрывать автомобили.

Отряд, перестройся: в Москве одобрили проведение реформы полиции
Сокращения сотрудников столичного ГУВД пройдут в нескольких подразделениях и окружных отделах

Теперь стражи порядка смогут проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания. Кроме того, они получат разрешение оцеплять жилые помещения и территории, тогда как ранее это было возможно только на участках местности. При этом полицейские смогут представляться задержанному уже после прекращения ими противоправных действий.

Вместе с тем закон «О полиции» дополняется пунктом «Вскрытие транспортного средства». В соответствии с поправками сотрудники правопорядка могут вскрыть машину, если этого требует обеспечение безопасности граждан. Также условием для вскрытия является необходимость задержания и угроза теракта.

Кроме того, документ регламентирует, что полицейские могут проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта не только при потенциальном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при признаках «сокрытия предметов хищения», дополняет «Газета.Ru».

Во втором чтении из закона исключили несколько положений, например о праве полицейского применить огнестрельное оружие в случае совершения задерживаемым действий, которые можно расценить как угрозу нападения.

Также из документа изъяли пункты, отменяющие ответственность правоохранителей за действия, совершенные при исполнении, если они проводились обоснованно и в установленном законодательством порядке. Норму об отсутствии ответственности за вред, причиненный при вскрытии транспортного средства, также убрали из документа.

17 ноября адвокат Константин Кудряшов заявил «Известиям», что исключение из редакции законопроекта нормы о том, что полицейские не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении, является правильным. По его словам, в случае ее принятия совершаемых в стране преступлений могло стать больше.

В мае прошлого года адвокат Елена Пономарева указала на то, что законопроект, расширяющий полномочия полиции в части вскрытия транспортных средств, не нарушает права граждан в чистом виде.

Поправки в закон «О полиции» были внесены правительством в Госдуму в мае 2020 года и приняты в первом чтении в декабре того же года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021