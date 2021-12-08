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Минобороны Азербайджана заявило об обстреле с армянской стороны

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Министерство обороны Азербайджана сообщило в среду, 8 декабря, об обстреле своих позиций на границе с Арменией в Кяльбаджарском районе.

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«Подразделения Вооруженных сил Армении... без какой-либо на то причины подвергли интенсивному обстрелу... позиции Азербайджанской армии», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что обстрел продолжался в течение часа. Погибших нет, пишет REGNUM.

При этом министерство обороны Армении опровергло заявление азербайджанского военного ведомства об обстреле позиций государства на границе. В ведомстве отметили, это дезинформация, передает RT.

Ранее, 26 ноября, президент России Владимир Путин преподнес оливковую ветвь в качестве подарка президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьеру Армении Николу Пашиняну. Российский лидер напомнил, что она символизирует собой мир.

Встреча лидеров в Сочи продлилась около трех часов и была приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года.

Стороны обсудили в ходе трехсторонних переговоров ситуацию в зоне карабахского конфликта и пути ее урегулирования, а также оценили то, что было сделано за прошедший год для ее стабилизации.

По итогам встречи было опубликовано совместное заявление. В нем указано, что стороны условились предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. Кроме того, достигнута договоренность о создании двусторонней комиссии по делимитации госграницы с последующей ее демаркацией при консультативном содействии РФ.

В ходе переговоров Путин отметил, что за год в Нагорном Карабахе сделано немало, но еще не все вопросы урегулированы. Со своей стороны президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что ситуация в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе стабильная. По его словам, они обеспечивают безопасность.

Однако Никол Пашинян разошелся с Алиевым в оценке ситуации в регионе. По его словам, с 12 мая ситуация на армяно-азербайджанской границе остается кризисной. Войска Азербайджана вторглись на территорию Армении, добавил он.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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