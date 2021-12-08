Собянин встретился с сотрудниками подвергшегося нападению МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин 8 декабря встретился с сотрудниками Центра госуслуг на юго-востоке города, где накануне мужчина устроил стрельбу.

«Встретился сегодня с нашими сотрудниками МФЦ «Рязанский», кто в тот трагический день был на работе. Глубоко скорбим о погибших. Невозможно даже представить, что за секунду неадекватный человек может забрать самое дорогое — твою жизнь», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр отметил, что все сотрудники, не раздумывая, стали оказывать помощь посетителям, а задержавший злоумышленника полицейский Георгий Домолаев бросился останавливать стрелявшего, будучи сам безоружным.

«Сколько могло бы быть еще пострадавших. Благодарю вас за ваши действия. Взаимной поддержкой мы сможем пережить такие горькие события», — подчеркнул Собянин.

Стрельба произошла 7 декабря. В результате происшествия погибли два человека, оба — сотрудники МФЦ, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали. Врачи успешно прооперировали девочку.

По информации «Известий», злоумышленник устроил скандал, после того как его попросили надеть маску на входе. Мужчина, по словам очевидцев, вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

С собой у злоумышленника было около 3 млн рублей. Также известно, что на месте инцидента были изъяты пистолет с маркировкой ISSCM22 Austria, магазин с тремя патронами 5×45×39, 25 патронов, два фрагмента пули, пять стреляных гильз, три газовых баллончика, металлический цилиндр с веществом коричневого цвета внутри, 12 батарей, соединенных проводами.

Стрелявшего обезвредил старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, задержан 45-летний житель Москвы. Предварительно это Сергей Глазов.

Мать мужчины 7 декабря рассказала, что не знает причин, по которым ее сын открыл стрельбу. По ее словам, сын всегда хорошо учился, прошел военную службу, ездил в командировки в разные страны и вышел на военную пенсию.

8 декабря Следственный комитет России опубликовал видео допроса стрелявшего. Он признал свою вину.