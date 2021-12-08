Повышенное содержание меди выявили в реке Дон в Липецкой области

Сотрудники Росприроднадзора проверили состояние реки Дон на территории Липецкой и Воронежской областей. При замерах обнаружено загрязнение рядом веществ.

По данным ведомства, в Липецкой области были определены восемь контрольных точек для отбора проб природной воды и донных отложений. Пробы проводились выше и ниже сброса сточных вод ОАО «Лебедянский сахарный завод», «Лебедянского водоканала», «Данковского водоканала» и «Задонского водоканала. Об этом пишет GOROD48.

Допустимые концентрации меди были превышены в десять раз, марганца — в четыре раза, фенолов — в три раза. Кроме того, в 1,8 раза превышена допустимая концентрация цинка.

В Воронежской области были определены 12 точек для отбора проб. Зафиксировано превышение концентрации меди в четыре раза, марганца и нефтепродуктов — в 1,1 раза.