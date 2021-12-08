Заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог в 3,5 раза в Орске

В Орске (Оренбургская область) за минувшую неделю зарегистрировано больше 800 случаев острых респираторных вирусных заболеваний среди школьников. Показатель превышает эпидемический порог в 3,5 раза.

По словам главного специалиста Юго-Восточного территориального отдела управления Роспотребнадзора Раисы Дайыровой, столь ранняя циркуляция гриппа и ОРВИ ранее не наблюдалась. Обычно всплеск заболеваемости отмечается в конце декабря и январе. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

Управление образования держит ситуацию с заболеваемостью на особом контроле. Образовательные учреждения продолжают работу в штатном режиме.

Ранее в этот день сообщалось о переходе на дистанционный режим обучения школ в некоторых регионах России. В Пскове удаленка началась уже 8 декабря. В Оренбурге дистанционное обучение вводят с 9 декабря.