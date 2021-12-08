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На Фарерских островах выступили против создания базы НАТО из-за России

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Планы строительства на Фарерских островах (автономный регион Дании) радиолокационной базы НАТО для слежения за полетами самолетов обернулись конфликтом с оппозицией. Об этом 8 декабря сообщает шведское издание SVT.

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По словам автора статьи, Фареры зависят от экспорта рыбы, а одним из крупнейших рынков сбыта для них стала Россия. Оппозиция обвиняет правительство островов в том, что оно слишком лояльно относится к точке зрения Копенгагена на размещение базы, а критиков этой идеи подавляет.

Парламентарий Бьярни Карасон Петерсен отметил, что властям островов следует вести переговоры с Североатлантическим альянсом не через Данию, а напрямую, выдвигая собственные требования и занимаясь радиолокационной станцией самостоятельно.

«Мы рискуем потерять большую часть нашего экспорта в Россию. Фарерская экономика может этого не пережить», — считает он.

Депутат также выразил опасения, что в случае открытого противостояния Москвы и НАТО острова попадут под удар и станут «целью бомбардировок».

24 октября сообщалось, что бывшая советская авиабаза, расположенная в Лиелварде (Латвия), стала новой военной базой НАТО. На ней разместят датские истребители F-16, военно-транспортные самолеты и дальние беспилотные летательные аппараты.

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