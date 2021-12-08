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Канцлер Германии Олаф Шольц не упомянул Бога на инаугурации

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Социал-демократ Олаф Шольц, избранный новым немецким канцлером по итогам голосования в парламенте ФРГ, произнес текст присяги, не упомянув в ней Бога. Об этом в среду, 8 декабря, сообщило издание Deutsche Welle.

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Шольц не произнес фразу «и поможет мне Бог». До него эту часть речи опустил только один канцлер ФРГ — Герхард Шредер.

«Я клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, приумножать его достояние, оберегать его от ущерба, соблюдать и охранять основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и блюсти справедливость по отношению к каждому», — сказал Шольц.

Как отметили обозреватели The New York Times, Шольц прекратил упоминать Бога в официальных заявлениях более десяти лет назад. В 2011 году политик исключил слова о Боге из речи на инаугурации в качестве мэра Гамбурга. Точно так же он поступил в 2018 году, когда его назначили главой немецкого минфина.

Политик поделился с журналистами, что в прошлом посещал протестантскую церковь, в интервью Süddeutsche Zeitung он отметил, что считает себя «нерелигиозным человеком». В сентябре Шольц рассказал изданию Idea, что для него большую роль играет ответственность членов общества друг за друга, а религии он уделяет меньшее значение.

«То, что люди должны быть друг с другом. Это можно назвать солидарностью с ближними. Такие ценности христианства многое для меня значат», — сказал политик.

Шольц стал девятым по счету канцлером ФРГ, сменив на этом посту Ангелу Меркель, находившуюся у власти в течение 16 лет.

Так называемое канцлерское большинство формируется в основном голосами представителей тех партий, которые сформируют кабинет министров. Во фракциях СДПГ, партии «Союз 90/Зеленые» и Свободной демократической партии — 416 депутатов.

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября. Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру. СДПГ выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%. Следующими стали представители Свободной демократической партии с 11,5%, затем — «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%.

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