В школах Краснодарского края откроют кванториумы

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев дал поручение открыть кванториумы на базе крупных школ региона.

По его словам, подобные площадки помогают развивать научный потенциал школьников и определять их жизненный путь в профессии.

«Если площадь школы позволяет, то обязательно надо открывать кванториум. В дальнейшем мы сможем тиражировать эту идею на всё большие школы края», — приводит слова губернатора сайт kp.ru в среду, 8 декабря.

Он поручил рассмотреть возможность открытия первого кванториума на базе школы № 23 после обращения одного из учеников во время прямой линии с главой региона.

В настоящее время три филиала сети детских технопарков работает в Краснодаре и один — в Новороссийске.

В 2022 году в Краснодарском крае планируют построить 17 новых школ. В 2024 году появится школа на 1550 мест на улице Петра Метальникова в Краснодаре.

В конце сентября мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия детского технопарка «Московский транспорт» на базе Российского университета транспорта (РУТ (МИИТ). В технопарке будут заниматься учащиеся в возрасте от 12 до 17 лет.

Площадь технопарка, расположенного в историческом здании на улице Образцова, составляет более 1 тыс. кв. м. Здесь создано четыре лаборатории: промышленного дизайна, «умных» технологий на транспорте, водного транспорта и VR/AR. Также в здании имеются IT-класс и лекционный зал.