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Украинского журналиста назвали идиотом за слова о смерти Гамулы

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Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков раскритиковал 8 декабря украинское издание «Сегодня», опубликовавшее новость о смерти бывшего тренера «Ростова» Игоря Гамулы с провокационным заголовком.

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«Я не знаю, какой идиот там что плел, но умер известный и знаменитый, любимый многими за обаяние и непосредственность человек», — цитирует Франкова «Спорт-Экспресс».

Ранее в тот же день украинское издание «Сегодня» сообщило о смерти Гамулы, опубликовав новость с заголовком «Умер скандальный украинский тренер, считавший себя патриотом России». Автор материала напомнил о словах экс-тренера, который на вопрос, кем он себя ощущает, однажды ответил: «Конечно, россиянином. Я — патриот России».

О смерти 61-летнего Гамулы стало известно 8 декабря. По словам бывшего игрока «Черноморца» Романа Орещука, его кончина могла быть вызвана гипогликемическим шоком.

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов назвал смерть тренера шокирующей новостью. Кафанов рассказал, что в последнее время они редко пересекались с Гамулой, при этом про здоровье бывший тренер клуба ничего не говорил.

Соболезнования в связи со смертью Гамулы также выразил бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов. Он назвал тренера великолепным футболистом и человеком-душой.

Матч 18-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» «Ростов»–«Урал» 11 декабря начнется с минуты молчания в память о Гамуле.

Игорь Гамула — советский, украинский и российский футболист и футбольный тренер. В июле 2011 года стал тренером-селекционером клуба «Ростов», а в сентябре 2014-го его утвердили на пост главного тренера команды. Хотя впоследствии он покинул пост, Гамула продолжил работать в качестве старшего тренера молодежного состава «Ростова».

В 2021 году он стал главным тренером команды «Гераклион».

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