Ребенка сбил автомобиль на одной из улиц Ульяновска

В Железнодорожном районе Ульяновска автомобиль сбил восьмилетнего ребенка. Мальчика госпитализировали.

Инцидент произошел на улице Локомотивной 8 декабря в 7:30. Водитель за рулем автомобиля Mercedes-Benz сбил мальчика 2013 года рождения.

Ребенок пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора, сообщает ulpravda.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ульяновской области.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии несколько человек обстреляли микроавтобус с детьми и напали на находившегося за рулем мужчину. После того как злоумышленники жестоко избили вышедшего из салона водителя, они скрылись с места преступления.