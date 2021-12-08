Зеленский выразил надежду на взаимное открытие КПП в Донбассе перед Новым годом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к работе новых пунктов пропуска (КПП) на линии соприкосновения в Донбассе и выразил надежду на то, что другая сторона согласится их взаимно открыть перед рождественскими и новогодними праздниками. Об этом он заявил 8 декабря в ходе брифинга с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

По его словам, на территории, контролируемой Киевом, все пункты пропуска готовы полностью. Административные услуги предоставляются на «европейском уровне», заверил Зеленский.

«Мы ожидаем, что на той стороне, на стороне оккупационных войск, они также откроют возможность, чтобы люди могли пересекать эти территории. Особенно сейчас, перед Рождеством и перед новогодними праздниками», — сказал украинский лидер.

Ранее в среду Пленкович подписал декларацию о европейской перспективе Украины. Хорватия стала шестой страной ЕС, подписавшей этот документ.

В марте кабмин Украины временно приостановил работу ряда пунктов пропуска через границу, а также функционирование контрольно-пропускных пунктов в Донбассе.

В апреле Киев в одностороннем порядке прекратил пропуск людей через КПП «Станица Луганская» у линии соприкосновения. Со стороны самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) пункт пропуска работал в штатном режиме. КПП «Станица Луганская» остается единственным пунктом пропуска между подконтрольной Киеву территорией и ЛНР.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать результаты госпереворота и новую власть на Украине.

Украина винит в ситуации Москву и пытается привлечь на свою сторону другие страны. Россия многократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в нормандском и минском форматах — с участием России, Украины, Германии и Франции.