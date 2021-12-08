В Псковскую область придут 30-градусные морозы

В Псковской области в ночь на 9 декабря ожидаются сильные морозы. Температура воздуха будет понижаться до –24 градусов, а в низинах и до –26 градусов. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Днем 9 декабря будет немного теплее. Столбики термометров поднимутся до –16…–11 градусов.

Ночью и в первой половине дня возможен сильный туман. При этом скорость ветра восточного направления будет до 8 м/с.

Ранее в центре погоды «Фобрс» сообщили, когда в Москве ожидать апогея похолодания. Оно началось в ночь на среду, 8 декабря, а пик его придется на пятницу, 10 декабря, когда в столице температура понизится до –15…–17 градусов. Такой же будет минимальная температура воздуха и в субботу, 11 декабря.