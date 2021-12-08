Читатели Daily Mail оценили переговоры Байдена и Путина

Читатели английской газеты Daily Mail оценили состоявшиеся 7 декабря в видеоформате переговоры российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

В статье журналист Рейчел Баньян первым делом обратила внимание на то, что перед началом встречи Байден угрожал РФ жесткими санкциями в случае «вторжения на Украину».

По мнению британцев, Путин кажется «единственным здравомыслящим политиком из кучки идиотов, хохмачей, дряхлых стариков и шутов».

«Путин такой умный человек: он знает, что делает, и угроз он ни от кого не принимает. Я уверен, он смеялся в течение всего этого разговора. А Байден — полное посмешище, он похож на лающего чихуахуа. Кто вообще может воспринимать его всерьез?» — написал один из читателей DM.

При этом некоторые пользователи саркастически отметили, что во время разговора с российским лидером президент США не заснул, как это прежде случалось с ним на других важных встречах, таких как, к примеру, саммит по климату в Глазго.

В то же время другие начали обсуждать главную тему прошедших переговоров — ситуацию вокруг Украины.

«Агрессором явно является не Россия, а Штаты, так как именно они контролируют НАТО и Украину. Будет война или нет — всё это в руках американских зачинщиков конфликта», — заявил еще один читатель издания.

Онлайн-саммит Путина и Байдена по защищенному каналу видеосвязи прошли вечером 7 декабря. Беседа политиков длилась два часа. Переговоры шли «жестко один на один», переводчики находились в другом помещении. При этом из фотографии, опубликованной накануне в Twitter Белого дома, следует, что вместе с Байденом за столом находились госсекретарь Энтони Блинкен, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и старший советник по России и Центральной Азии Эрик Грин.

В Кремле заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер. В ходе разговора главы государств смогли обсудить ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток, реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, международную повестку, а также договорились продолжать диалог между странами.

Ранее в среду американские СМИ раскрыли подробности переговоров Путина и Байдена. Как сообщает сайт CNBC, российский президент в ходе встречи с американским коллегой надеялся добиться того, что НАТО никогда не расширится на восток за счет вступления в альянс Украины.

28 ноября читатели Daily Mail прокомментировали усиление военной мощи России новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Многих из них выпуск технически мощных ракет не удивил. Более того, пользователи подчеркнули, что у РФ для этого есть все основания, а также отметили, что к усилению боевой мощи страну подтолкнул Запад.