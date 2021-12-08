Кабмин РФ утвердил дорожную карту по привлечению 1 трлн рублей инвестиций в Крым

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин утвердил дорожную карту по привлечению 1 трлн рублей инвестиций в развитие Республики Крым и Севастополя. Об этом 8 декабря сообщается на сайте кабмина.

План мероприятий рассчитан до 2025 года. Он направлен на выполнение поручения президента РФ Владимира Путина.

«Такие серьезные инвестиции могут быть получены только в случае создания привлекательных условий для развития бизнеса — тогда будут запущены самые амбициозные проекты. Налоговая база субъектов увеличится, местное население будет обеспечено новыми рабочими местами, будет создан кумулятивный эффект социально-экономического роста Крымского полуострова», — сказал Хуснуллин.

Особое внимание будет уделено строительству жилых зданий, дорог, созданию инженерной инфраструктуры.

Также дорожная карта предусматривает поддержку туристической отрасли. Планируется увеличение номерного фонда гостиничных и санаторно-курортных комплексов за счет строительства новых объектов.

Помимо этого, в перспективе ввод в эксплуатацию индустриальных парков, развитие гражданского и рыбопромыслового флотов.

18 ноября сообщалось, что свыше 1,6 млрд рублей дополнительно направят из федерального бюджета на строительство научно-технологического центра селекции винограда в Крыму.

Центр будет создан на базе всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» в Ялте. Он будет включать научные лаборатории, специальные помещения для выращивания саженцев и хранения лозы, центр экспериментальной биотехнологии, а также лекционные и дегустационные залы.

Открытие центра запланировано на 2025 год.