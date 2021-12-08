Уровень воды в реках Карелии резко вырос

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупреждает о резком повышении уровня воды в водоемах Карелии. Причина — понижение температуры воздуха и, как следствие, усиление процессов образования шуги и зажоров на порожистых участках рек.

Как пишет ИА «Карелinform», по состоянию на 8:00 7 декабря уровень воды в реке Нижний Выг в Беломорске составил 178 см при неблагоприятной отметке в 190 см.

На реках Нижний Выг, Кумса, Шуя Онежская, Кемь, Лососинка и на отдельных притоках Ладожского озера ожидается дальнейший рост воды в ближайшие дни из-за сохранения морозной погоды.