Эксперт дал советы по покупке планшета для ребенка

Выбирая планшет для ребенка, следует обратить внимание на плотность пикселей: чем она выше, тем меньше будут уставать глаза. Об этом 8 декабря рассказал редактор направления «гаджеты» издания «Ситилинк Журнал» Павел Сумцов.

«От плотности пикселей зависит детализация мелких объектов, включая буквы на экране. Размытые буквы тяжелее читать, а потому глаза быстрее устают. Ищите модели с плотностью пикселей не меньше 220 ppi, а лучше более 300 ppi, если позволяет бюджет», — цитирует его «Газета.ру».

Также эксперт отметил необходимость наличия в планшете поддержки карт памяти. По его мнению, ребенок забьет память играми, кино и фотографиями домашних работ от одноклассников, поэтому возможность расширить память лишней не будет.

«Если ваш ребенок учится в старших классах, смотрите на модели с фирменной клавиатурой-обложкой, поскольку варианты от производителя, как правило, не занимают много места, питаются от планшета и легко крепятся к нему для транспортировки. На физической клавиатуре удобнее и быстрее печатать, а когда ваш ребенок перейдет в университет, печатать придется много», — сказал Сумцов.

Эксперт добавил, что в планшете должен быть модуль LTE, чтобы у ребенка был доступ к интернету в любом месте.

Ранее, 22 сентября, сообщалось, что москвичи стали всё чаще использовать смартфоны и другие цифровые устройства не только для звонков, но и для решения задач в повседневной жизни. Так, 91% горожан в возрасте от 18 лет являются обладателями смартфонов, при этом 78% из них пользуются мобильным банкингом, 73% делают покупки в интернете, а 65% совершают бесконтактные платежи. Для многих мобильные телефоны становятся равнозначны стационарному компьютеру или ноутбуку: их используют для прослушивания музыки (70%), чтения (79%), просмотра фильмов (58%). При этом в 2018 году доля тех, кто смотрел кино на телефоне, составляла 40%, а тех, кто слушал музыку, — 60%.